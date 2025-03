Una comunicazione specialistica per favorire la conoscenza tra i cittadini di Cremona delle attività che il Comune svolge nell’ambito della rete SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) e in quella dei minori non accompagnati. A questo fine il settore Servizi Sociali del Comune ha affidato ad una cooperativa operante nel settore un incarico per la realizzazione di iniziative, eventi e in generale per la pianificazione delle attività di comunicazione.

“In coerenza con le azioni già intraprese e in continuità con i progetti realizzati negli anni passati – si legge nella determina dirigenziale – risulta fondamentale proseguire con le attività di comunicazione relative al progetto SAI, sia per la categoria degli ordinari che per quella dei minori stranieri non accompagnati; fondamentale è la promozione di contenuti che consentano alla cittadinanza di comprendere meglio l’impegno degli operatori e sensibilizzarsi sul tema della migrazione”.

L’incarico è andato alla cooperativa “Centro di Iniziativa Europea” (Cdie) di Milano e dovrà riguardare ad esempio, l’organizzazione di eventi (incontri, presentazioni libri, convegni, ecc) con particolare attenzione alla celebrazione di giornate internazionali legate ai temi dell’accoglienza, migrazione, intercultura e antidiscriminazione; creazione o promozione di campagne di comunicazione e sensibilizzazione; produzione di materiale fotografico e video con contenuti di storytelling sociale, in un’ottica di sensibilizzazione della cittadinanza.

In particolare dovrà collaborare con lo Sportello Antidiscriminazione e il Centro Interculturale Mondinsieme.

L’incarico ha un costo di 25.950 euro ed è finanziato da contributo statale.

Giuliana Biagi

