Un’intera mattinata di festa dedicata agli amici a quattro zampe e alla comunità: l’associazione “il fiocco” invita tutti a partecipare a un evento speciale, domani 30 marzo presso il Parco Colonie Padane di Cremona.

Sarà una festa all’insegna del divertimento, del benessere e della solidarietà. L’evento, ricco di attività, ha l’obiettivo di promuovere il benessere animale e educare alla convivenza civile tra persone e animali negli spazi pubblici, promuovendo un senso di comunità responsabile ed infine presentare il nuovo servizio di Ambulanze Veterinarie Cremona h24.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Passeggiata a 6 zampe. L’Open day avrà inizio alle 9,30 con la Passeggiata a 6 zampe non competitiva che vedrà protagonisti i cani con i loro accompagnatori in un percorso di 3 Km in mezzo al verde con partenza e arrivo dal Parco Colonie Padane passando per gli argini e attraversando il Parco lungo Po Europa.

L’iscrizione è possibile online sul sito dell’associazione oppure nei negozi convenzionati: La Playa Solarium – Via Mantova 43, Cremona; Farmazoo – Via Mantova 16, Cremona; Spaccabici – Via del Sale 46, Cremona; Europrotezione – Via Sesto 27, Cremona.

Ancora per oggi Sabato 29 marzo sarà possibile, per chi non lo avesse ancora fatto, iscriversi e per gli iscritti nei negozi e online ritirare il pacco passeggiata “bau” dalle 10:00 alle 12:00.

La partecipazione alla “Passeggiata a 6 zampe” è ad offerta libera, con un minimo di 5,00 euro, e include un omaggio per i cani (fino ad esaurimento scorte).

Felini a regola d’arte. Al ritorno dalla passeggiata si potrà vedere la mostra fotografica collettiva amatoriale “Felini a regola d’arte”. Un progetto partecipativo che invita tutti a condividere, attraverso la fotografia, le proprie emozioni e le proprie creazioni ispirate al mondo dei gatti. Un’opportunità di dialogare delle emozioni più profonde come Malinconia, Fierezza e Gioia che si provano vivendo con un felino in casa.

Ambulanze Veterinarie Cremona. Seguirà alle 11:00 la presentazione dell’autoambulanza ad uso veterinario con i volontari dell’associazione disponibili a fornire informazioni e pronti a rispondere a tutte le tue domande. Si inaugurerà quindi il nuovissimo e attesissimo servizio di Ambulanze Veterinarie Cremona h24 su tutto il territorio cremonese che partirà dal giorno 1° aprile 2025, alla presenza del presidente della Federazione Ambulanze Veterinarie Italia.

