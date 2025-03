Gaza, media: “Hamas pronta a tregua in cambio di ostaggi per fine Ramadan”

(Adnkronos) – Hamas potrebbe rilasciare diversi ostaggi in cambio di una tregua per l’Eid al Fitr, la festività che segna la chiusura del mese sacro del Ramadan. A riferirne è stata l’emittente radiofonica Kan, citata dalla Tass.

Tra gli ostaggi che il gruppo sarebbe disposto a rilasciare figura anche un militare israeliano che ha anche cittadinanza americana, Edan Alexander. Secondo fonti citate all’emittente, Hamas avrebbe bisogno della tregua per mettere a tacere le proteste scoppiate nella Striscia.

Il Cairo è cautamente ottimista sulla possibilità di compiere progressi in direzione del rinnovo dell’accordo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi, soprattutto con l’avvicinarsi della festività, dichiarano all’emittente libanese Al-Akhbar funzionari egiziani, precisando che al Cairo si sta lavorando per accelerare i negoziati presentando “proposte realistiche che godono del sostegno americano e qatarino”.



Fonti a conoscenza dei negoziati parlano di una proposta che includerebbe “un cessate il fuoco temporaneo della durata di circa 50 giorni, in cambio del rilascio di cinque israeliani e di alcuni prigionieri palestinesi, insieme all’attivazione di un meccanismo per l’ingresso di quantità sufficienti di aiuti [a Gaza], tra cui cibo, forniture mediche e beni di prima necessità per il soccorso dei civili”.

“Il Cairo – ha dichiarato un alto funzionario egiziano all’emittente libanese – vuole che tutte le parti, compresa Washington, spingano Israele a fare concessioni reali che garantiscano il raggiungimento di un accordo”.

Coloni israeliani avrebbero intanto attaccato e ferito sei residenti del villaggio palestinese di Jinba, nella zona di Masafer Yatta, situata nelle colline meridionali di Hebron, in Cisgiordania. Lo riferiscono testimoni palestinesi, citati da Haaretz.

Quattro dei feriti sono stati trasferiti in ospedale, e due di loro hanno subito interventi chirurgici a causa della gravità delle lesioni. Tra loro, un ragazzo di 15 anni che è stato ricoverato in terapia intensiva. Dopo l’attacco, i soldati israeliani giunti sul posto hanno arrestato tutti gli uomini del villaggio, oltre 20 palestinesi.

Il ministero della Sanità del governo di Hamas nella Striscia di Gaza ha intanto annunciato che 921 persone sarebbero state uccise nel territorio palestinese dalla ripresa dei bombardamenti israeliani il 18 marzo e 25 di loro solo nelle ultime 24 ore.

Il ministero ha aggiunto in un comunicato che il bilancio totale delle vittime nella Striscia di Gaza dall’inizio della guerra, scatenata dall’attacco di Hamas al territorio israeliano il 7 ottobre 2023, sarebbe ora di 50.277.