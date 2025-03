Taglio del nastro questa mattina in piazza Roma per “Formaggi e Sorrisi”, la rassegna promossa dal Consorzio di Tutela Provolone Valpadana e dal Consorzio di Tutela Grana Padano, con il contributo e il patrocinio della Provincia di Cremona e della Camera di Commercio di Cremona, con il patrocinio del Comune di Cremona.

Dopo l’inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro, il primo evento in programma: le opere d’arte realizzate da Matteo Padoan maestro intagliatore e cuoco con la passione per l’intaglio Thailandese. Padoan ha all’attivo 16 medaglie tra Olimpiadi, campionati Italiani e Mondiali e per questa kermesse cultural gastronomica ha realizzato un omaggio alla tigre di Cremona, Mina che ha da poco compiuto 85 anni.

Spettacolari incisioni su dischi di croste di Grana Padano, denominate in gergo “piatti”, omaggiano le canzoni simbolo dei grandi successi di Mina per ricordarne e celebrare le sue origini. I dischi intagliati sono esposti in Piazza Roma, delle opere di precisione con immagini che ricordano gli strumenti musicali e testi delle sue canzoni più celebri realizzati grazie alla tecnica dell’intaglio Thailandese, considerato uno dei dieci antichi mestieri.

“È stato difficile intagliare sul Grana Padano essendo più duro, con una pasta che non perdona gli errori – spiega Padoan – più solida dei soliti formaggi freschi che utilizziamo. La tecnica dell’intaglio nasce in oriente, precisamente in Thailandia, si incide con uno stiletto thailandese che ha una forma arrotondata per agevolare i disegni. Una lama in acciaio povero che sulla frutta è più prestante di un acciaio dei nostri coltelli di cucina. È importante che sia sempre ben affilato”.

La manifestazione durerà per tutto il weekend, con tanti eventi e gli stand di produttori di formaggi da tutta Italia.

Main sponsor di Formaggi e Sorrisi sono Auricchio spa, Fattorie Cremona (PLAC Produttori Latte Associati Cremona), Latteria Soresina sca e Latteria Ca De Stefani sca. In collaborazione con ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio) e l’Istituto Superiore L.Einaudi, e con l’organizzazione di SGP Grandi Eventi.

