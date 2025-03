Il Club Soroptimist di Cremona, in collaborazione con Confartigianato Imprese Cremona, organizza un corso rivolto agli operatori del settore beauty, estetica e benessere per sensibilizzare sul tema della violenza di genere nell’ambito

del progetto “Sentinelle nelle professioni”.

Il corso, articolato in due incontri, è rivolto agli operatori del settore wellness, estetica e benessere, affinché possano diventare un punto di riferimento per riconoscere e segnalare situazioni di violenza.

I due incontri sono fissati per lunedì 31 marzo e lunedì 7 aprile dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la sede di Confartigianato di Cremona in via Rosario n.5.

La violenza di genere è un fenomeno diffuso, ma spesso sommerso. Secondo i dati più recenti, il 74% delle vittime di atti persecutori e il 91% delle vittime di violenze sessuali sono donne. Spesso, chi subisce violenza non trova il coraggio di denunciare, ma può confidarsi con persone di fiducia, come estetisti, parrucchieri, massaggiatori o istruttori di

fitness. Per questo, l’iniziativa mira a formare figure professionali capaci di ascoltare, riconoscere i segnali di violenza e indirizzare le vittime verso strutture di supporto.

Gli incontri saranno introdotti da Marida Brignani, Presidente Soroptimist International Club Cremona e da Stefano Trabucchi, Presidente Confartigianato Imprese Cremona e vedranno la partecipazione di figure istituzionali e professionisti esperti in ambito sanitario, sociale e giuridico, tra cui:

▪ Francesca Co’ – Medico Primario Pronto Soccorso di Cremona

▪ Elisa Uccellini – Assistente Sociale, ASST Cremona

▪ Paolo Sambataro – Comandante Provinciale dei Carabinieri

▪ Maria Assunta Zanetti – Psicologa, Università di Pavia

▪ Elena Guerreschi – Avvocato, Presidente AIDA Centro Antiviolenza Cremona

Dichiara la presidente Marida Brignani: “La violenza di genere può manifestarsi in molteplici forme, dalle più inconsapevolmente accettate e spesso confuse come intense manifestazioni di interesse e di affetto (controllo, manipolazione, isolamento, gelosia…) alle più drammatiche della violenza fisica che talvolta degenera nella brutalità e nel femminicidio. Molte donne subiscono ancora oggi questi atteggiamenti ossessivi e possessivi in silenzio, senza cercare aiuto, mentre solo il precoce riconoscimento dei segnali che li caratterizzano consente di prevenire l’instaurarsi di relazioni tossiche, pericolose e difficili da spezzare.

Il progetto “Sentinelle nelle professioni” è un percorso di coinvolgimento attivo nel cammino di crescita complessiva della consapevolezza sociale e nella costruzione di una sempre più vasta rete di protezione e di aiuto delle donne in

situazioni di difficoltà, bloccate dalla solitudine, dalla paura e dalla fragilità emotiva che sempre caratterizzano le vittime dei contesti di violenza.

Per il Presidente di Confartigianato Imprese Cremona Stefano Trabucchi “il settore del benessere sta vivendo un’epoca di grande crescita nel nostro Paese. Ogni giorno accoglie persone che si affidano ai professionisti non solo per prendersi cura del proprio corpo, ma anche per trovare un momento di ascolto e fiducia.

Con questa iniziativa vogliamo dare voce a un tema di grande rilevanza sociale e fornire agli operatori gli strumenti necessari per riconoscere situazioni di violenza e indirizzare chi ne ha bisogno verso un percorso di aiuto. Confartigianato Imprese Cremona è orgogliosa di essere parte di questo progetto e di promuovere una rete di Sentinelle in grado di intercettare il disagio e offrire supporto.

Essere vicini alle persone significa anche questo: contribuire a costruire una società più consapevole e solidale.”

Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti gli operatori del settore.

