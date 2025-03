L’area del parco Rita Levi Montalcini e di via Orti Romani sotto la lente: dopo i controlli effettuati nei giorni scorsi è andato in scena un servizio coordinato di Polizia Locale e Carabinieri, che hanno perlustrato tutto il circondario, considerato zona rossa, e quindi dove è applicabile il cosiddetto Daspo Urbano.

Le pattuglie hanno passato al setaccio i giardini, il parcheggio del Famila, via Monsignor Enrico Assi, il parchetto di via Orti Romani e tutte le zone in cui spesso si radunano gruppi di persone, che talvolta creano disturbo e schiamazzi. Scopo degli interventi è puramente preventivo: allontanando i soggetti problematici, l’auspicio è che l’area possa tornare ad essere tranquilla.

A questo proposito, la stessa Polizia Locale nei giorni scorsi aveva già emesso, nella stessa zona, due provvedimenti che impongono l’ordine di allontanamento per comportamenti molesti, che alimentano la percezione di insicurezza, nello specifico collegati all’abuso di sostanze alcoliche.

Tali provvedimenti sono una sorta di “anticipo” del Daspo. A questo proposito, gli atti relativi ai provvedimenti vengono tutti trasmessi in questura, dove sarà poi il questore a decidere, anche in base a eventuali recidive, dove e quando sia il caso di emettere ordine di Daspo, che prevede l’allontanamento del soggetto colpito da una determinata zona per un periodo minimo di un anno. lb

© Riproduzione riservata