Continua senza sosta il lavoro delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza in città: anche nella notte tra giovedì e venerdì gli uomini della Polizia di Stato hanno setacciato la città, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Milano. Cinque le pattuglie che sono entrate in azione, già a partire dalle 7.30, sotto la guida del commissario Alessio Balloi, dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale.

Gli agenti hanno controllato numerosi locali cittadini, soprattutto quelli nei cui pressi si sono verificate in passato situazioni problematiche, ma anche le zone rosse della città, dove molte persone sono state identificate.

In queste settimane, su indicazione del prefetto, Antonio Giannelli, sono infatti in corso controlli straordinari proprio allo scopo di dare applicazione al nuovo Daspo Urbano, come deciso a inizio marzo durante una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un’azione con cui si vuole dare una risposta veloce e concreta all’escalation di violenza che da alcuni mesi ha colpito la città, e che ha già portato all’arresto di diversi giovanissimi.

Da inizio marzo le forze dell’ordine hanno già applicato il Daspo a diversi soggetti, considerati problematici, e che quindi potrebbero creare disordini. Ma questo lavoro proseguirà anche nei prossimi mesi, ora esteso anche agli altri comuni maggiori del territorio.

Laura Bosio

