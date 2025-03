L’ambulanza veterinaria è finalmente realtà: il nuovo servizio è stato ufficialmente presentato alla cittadinanza dall’associazione Il Fiocco in occasione dell’open day organizzato alle Colonie Padane.

Dopo una passeggiata a 6 zampe non competitiva, che ha visto protagonisti i cani con i loro accompagnatori, in un percorso di 3 Km in mezzo al verde del Parco al Po, il mezzo che fornirà il servizio è stato inaugurato, e sarà operativo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, dal 1 aprile 2025.

Il servizio di Eleonora Busi

