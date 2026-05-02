A Cremona giovani musicisti da tutt'Europa per il Festival dei Licei Musicali

Scuole da tutta Italia e dall’estero riunite per una manifestazione che rende orgoglio alla città della musica.

Cremona ha ospitato in questi giorni l’anteprima del Festival Nazionale dei Licei Musicali, giunto quest’anno alla sua quinta edizione. Protagonisti studenti e studentesse, giovani e giovanissimi musicisti in erba ma già altamente preparati.

Location dei concerti andati in scena nella giornata di mercoledì è stata la Sala Maffei della Camera di Commercio, che ha sostenuto e finanziato l’iniziativa insieme al Comune di Cremona e a Regione Lombardia.

Sul palco, tra gli altri, anche gli studenti del Liceo Musicale Stradivari di Cremona.

“È importante perché l’anno scorso abbiamo partecipato al Festival Nazionale dei Licei Musicali – spiega il dirigente scolastico del liceo Stradivari, Daniele Pitturelli – classificandoci primi. Questo ci ha permesso di vincere l’organizzazione dell’anteprima del festival di Frosinone. Il senso della manifestazione è unire le persone attraverso la musica, che è un linguaggio universale: un linguaggio di pace, di condivisione e di comunione“.

Numerosi i ragazzi e le ragazze presenti, alcuni dei quali arrivati all’ombra del Torrazzo direttamente da Atene. L’evento si inserisce nella più ampia cornice del Cremona International Spring Music Festival 2026, proseguito nella mattinata di giovedì con concerti sul palco del Teatro Ponchielli e con un appuntamento in serata.

Al centro, anche in questa occasione, gli studenti di diverse scuole cremonesi, tra cui il Liceo Manin, il Vida e lo Stradivari.

“Una rassegna che ospita cori, orchestre e scuole del territorio – aggiunge Pitturelli – ma anche realtà provenienti da tutta Italia e dall’estero. Il festival ha ormai raggiunto una qualità musicale di livello molto alto”.

Giovani musicisti crescono, dunque, per rendere Cremona sempre di più capitale della musica.

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