I carabinieri della Stazione di Castelleone hanno denunciato per furto aggravato una donna di 36 anni, con precedenti di polizia a carico, perché ritenuta responsabile, con una complice ancora da identificare, di due furti in due supermercati di Castelleone e Soresina avvenuti a metà gennaio scorso.

Il responsabile della sicurezza dei supermercati aveva denunciato a gennaio scorso ai Carabinieri di Castelleone che nei giorni precedenti due donne avrebbero commesso dei furti nei supermercati di Castelleone e Soresina. Aveva riferito che, la mattina due donne erano arrivate in auto nel parcheggio del negozio di Castelleone, poi erano entrate nel punto vendita. E dalle telecamere di sorveglianza era stato visto che le due avevano girato a lungo tra le corsie, prendendo diversa merce dai reparti profumeria, cosmetica ed elettronica, per un valore complessivo di oltre 350 euro, nascondendo tutto dentro alcune borse e superando le casse senza pagare. Poi, erano scappate a bordo di un’auto.

Nello stesso pomeriggio erano state nell’esercizio commerciale di Soresina e avevano agito allo stesso modo, rubando merce per circa 170 euro. Ricevuta la denuncia, i militari hanno avviato le indagini, riuscendo a risalire alla targa del veicolo a loro in uso. Il mezzo era stato fermato alcune volte in passato e, alla guida, era stata identificata la 36enne, che non risulta essere la proprietaria. I Carabinieri di Castelleone hanno acquisito la foto della 36enne e, dalla comparazione con le immagini riprese nei supermercati, hanno verificato che si trattava di una delle donne che avrebbero commesso entrambi i furti. Per questo motivo, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria e sono in corso ulteriori attività di indagine per identificare la seconda donna.

