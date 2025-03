“Connessioni Pericolose”, Barbara Benedettelli fa luce su insidie web

MILANO (ITALPRESS) – Come orientarsi in una rete in cui le intelligenze artificiali invisibili “guidano tutte le nostre scelte” e come “riuscire a ritrovare un’autonomia”: è il focus del libro “Connessioni pericolose. I fili invisibili che guidano gli adolescenti in rete tra capitalismo della sorveglianza e algoritmi”, della sociologa Barbara Benedettelli. L’autrice ne parla in un’intervista all’agenzia Italpress.

