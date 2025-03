Torna la manifestazione Cremona&Bricks, l’evento dedicato agli appassionati dei mattoncini LEGO®, in programma sabato 12 e domenica 13 aprile in fiera a Cremona.

L’iniziativa, organizzata da CremonaFiere in collaborazione con l’associazione Cremona Bricks, sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 18 e promette un’esperienza all’insegna della creatività e del divertimento.

Cremona&Bricks non è solo una tradizionale esposizione di costruzioni Lego, ma un’esperienza immersiva per tutte le età. All’evento infatti, la passione per i mattoncini Lego unisce generazioni diverse grazie a una grande varietà di aree tematiche e interattive. Dai grandi diorami comunitari, primo tra tutti il Diorama City, al Villaggio Vintage con set e pezzi originali dagli anni ‘60, ‘70 e ‘80; dall’area mercatino all’area Ravanata dove anche i più esperti costruttori potranno soddisfare le proprie esigenze e trovare i pezzi più ricercati; dalle aree gioco, agli eventi e spettacoli.

Tra le principali novità di quest’anno, una nuova area dedicata al mondo di Harry Potter con esposizione, gadget e animazione; una sezione ispirata al fascino dell’architettura con riproduzioni di celebri monumenti realizzati con mattoncini Lego; un’area gioco con videogames e uno spazio dedicato ad esplorare il mondo della robotica con i modelli realizzati con i set Lego Spike Essential portati in esposizione da un gruppo di giovani costruttori.

Spazio anche alla formazione, con le innumerevoli applicazioni dei mattoncini Lego a supporto della didattica presentate in fiera dalle classi finaliste del contest per le scuole “Progetta una lezione Stem con Lego Education”. Sono ben undici le classi di scuole primarie e secondarie delle province di Cremona, Brescia e Verona che hanno aderito all’iniziativa.

“Cremona&Bricks è un evento che nasce dalla consapevolezza dell’importanza della sinergia fra fiera e realtà del territorio – afferma Roberto Biloni, presidente di CremonaFiere -. L’evento unisce le generazioni, offrendo un’opportunità unica di stimolare la creatività e il divertimento in un contesto di socialità e interazione diretta. Il coinvolgimento delle scuole e l’attenzione verso gli aspetti tecnologici, come la robotica, sono elementi fondamentali che contribuiscono a consolidare l’evento nel tempo, creando legami sempre più forti con diverse realtà e filiere e rafforzando il suo ruolo come punto di riferimento per la comunità.”

Maggiori informazioni e biglietti disponibili sul sito di Cremona&Bricks.

