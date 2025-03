Grande Fratello, la finale stasera 31 marzo: anticipazioni

(Adnkronos) – Tutto pronto per la finale del Grande Fratello 2025. Questa sera, lunedì 31 marzo, verrà eletto, dopo più di sei mesi dall’inizio di questa avventura, il vincitore della 18esima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Dopo 197 giorni di permanenza all’interno della Casa, segnati da un susseguirsi di emozioni e colpi di scena, è finalmente arrivato il momento della finale.

A concorrere per la vittoria sono quattro concorrenti: Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma. Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, invece, sono le protagoniste del televoto che determinerà chi tra loro completerà il gruppo dei finalisti.

Nel corso della serata non mancheranno sorprese e momenti emozionanti che accompagneranno i concorrenti verso la conclusione del loro percorso: un’occasione per vivere le ultime fasi di questa esperienza. Chi vincerà questa edizione? L’appuntamento per scoprirlo è alle 21:30 su Canale 5.