Quali azioni mettere in atto per salvaguardare la liuteria cremonese? In che modo agire per evitare la contraffazione? A chiederlo è la consigliera comunale Jane Alquati (Lega), in un’interrogazione presentata nei giorni scorsi.

“Il saper fare liutario di Cremona è una tradizione artigianale che è stata riconosciuta dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità nel 2012″ sottolinea nel documento.

“Considerando che, con determina dirigenziale 548/2024 è stato conferito alla dott.ssa Noemi Satta un incarico di professionale di 8 mesi per il coordinamento e la governance delle azioni del Piano di Salvaguardia del Saper fare liutario tradizionale cremonese per un importo di Euro 20.300, chiediamo al sindaco e agli assessori quali esiti si sono avuti per la comunità liutaria cremonese a seguito dell’incarico”.

In particolare, sottolinea Alquati, si vuole conoscere quali azioni siano state messe in campo “per il consolidamento e l’ampliamento della rete degli stakeholder, per l’individuazione e il coordinamento con iniziative prodotte da altri soggetti qualificati, per lo sviluppo di nuove iniziative del PdS da articolare in un più ampio contesto nazionale e internazionale”.

L’INTERROGAZIONE

