Mercoledì 2 aprile 2025, alle ore 10.30, all’interno dell’ambulatorio pediatrico della Dottoressa Andreana Zecchini – presso il poliambulatorio medico nel palazzo storico Zucchi Falcina a Soresina – in collaborazione con il Comitato provinciale UNICEF di Cremona e ATS Val Padana – un nuovo Baby Pit Stop UNICEF, spazio allestito secondo standard specifici, appositamente pensato per le famiglie e per i loro bambini.

Anche in questo nuovo Baby Pit Stop (BPS) sarà possibile, in modo libero e gratuito, allattare e cambiare il pannolino ai propri bambini in un ambiente riservato e accogliente, pensato per offrire a tutte le famiglie la possibilità di prendersi cura dei propri piccoli anche fuori casa. I Baby Pit Stop contribuiscono a realizzare programmi integrati di promozione della salute a favore dei primi mille giorni di vita, assicurando coerenza e adesione agli standard UNICEF.

“L’ATS Val Padana promuove e favorisce programmi orientati alla promozione della salute nei primi mille giorni di vita” – dichiara la Dirigente Responsabile del Programma Insieme per l’Allattamento di UNICEF ITALIA per l’ATS, Laura Rubagotti. “I Baby Pit Stop rappresentano una preziosa opportunità per promuovere, proteggere e sostenere l’allattamento e i relativi vantaggi di salute per le madri ed i loro bambini, per accompagnare un cambiamento culturale; la scelta di favorire l’apertura dei BPS in ambulatori medici, così come in spazi comunali, nei musei e presso le biblioteche ci offre l’opportunità di avviare riflessioni sul valore sociale della maternità, sulla cogenitorialità ma anche sulle politiche di conciliazione vita-lavoro. Allattare non è solo compito delle donne: perché funzioni davvero occorre favorire una rete sostenuta da scelte politiche e sociali, famiglie, comunità attive, luoghi di lavoro e servizi sociosanitari”.

“Allattare è un gesto semplice e naturale che tutte le mamme dovrebbero poter fare ovunque, ma che a volte risulta difficile, se non proibitivo – afferma la Presidente Provinciale UNICEF Giuliana Guindani -. È difficile per le mamme prevedere dove e quando il bambino chiederà di nutrirsi. Inoltre, molte mamme prolungano l’allattamento ben oltre i primi mesi di vita dei bambini, in linea con le raccomandazioni di UNICEF e dell’OMS. Accolgo con soddisfazione e mi complimento con la Pediatra Andreana Zecchini, per l’inaugurazione del BPS UNICEF nel suo ambulatorio pediatrico.”

“I Baby Pit Stop rappresentano un piccolo ma concreto sostegno alle madri che allattano – commenta la dottoressa Zecchini -. La maternità rappresenta un’esperienza bellissima ma non priva di difficoltà e sfide. Il compito del Pediatra di Famiglia è di sostenere non solo il bambino ma l’interno nucleo familiare ed era questo il mio obiettivo quando ho proposto l’apertura del Baby Pit Stop nel Centro Medico. Ringrazio il Presidente della Fondazione Benefattori di Soresina e la Fondazione stessa per aver permesso e finanziato la realizzazione del Baby Pit Stop. Ringrazio di cuore anche l’infermiera, Laura Galbignani, che mi ha affiancato in questa iniziativa”.

“La Fondazione Benefattori Soresinesi è orgogliosa e onorata di ospitare presso una struttura di sua proprietà il Baby Pit Stop UNICEF in collaborazione con ATS Val Padana – affermano dalla Fondazione -. Lo considera un servizio importante, in un luogo ove operano già servizi alla persona forniti da medici di medicina generale ed una pediatra, con un notevole afflusso di mamme con bambini piccoli. Il Palazzo Zucchi e Falcina è inoltre oggetto di un progetto ambizioso nel quale si vorrebbero inserire altri servizi di supporto alle persone in difficoltà.”

Saranno presenti all’inaugurazione la dottoressa Andreana Zecchini, il Presidente della Fondazione Benefattori, Giuseppe Demaria, la Responsabile del progetto UNICEF Italia “Insieme per l’Allattamento” di ATS Laura Rubagotti e l’operatrice della Struttura Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali di ATS Elena Lameri.

