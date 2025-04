Non lo vedevano da giorni, e questo ha messo in allarme i vicini di casa, che hanno allertato i soccorsi: è stato così trovato morto in casa un 52enne di Castelvetro Piacentino.

I sanitari del 118 sono intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno aperto l’ingresso per consentirne l’accesso, e lo hanno trovato privo di vita. Le cause del decesso secondo quanto dichiarato dai medici e dai Carabinieri di Monticelli intervenuti per gli accertamenti del caso, sarebbero naturali.

