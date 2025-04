Tra le mille figure professionali che ruotano attorno al mondo della sanità – medici e chirurghi, infermieri, fisioterapisti, tecnici di laboratorio… – forse una delle meno conosciute, ma non per questo meno fondamentale, è la figura dell’assistente sanitario. Figura professionale che a Cremona può però contare su una lunga tradizione didattica e che ancora oggi è al centro di una delle proposte formative della Cremona universitaria: il corso di laurea triennale in Assistenza Sanitaria attivato in convenzione da Università Studi di Brescia e Ats Valpadana.

Obiettivo della nona puntata di Campus – la trasmissione di CR1 curata da Massimo Lanzini e in onda martedì 1 aprile alle 20.30 – è proprio far luce sulle competenze dell’assistente sanitario, figura professionale chiamata ad operare sul fronte della prevenzione e pianificazione sanitaria, ad interagire tra le istituzioni e le reti del territorio (dagli ospedali ai consultori, dalle associazioni alle aziende, ai centri vaccinali…) facendo dialogare salute umana, ambiente, economia e salute veterinaria in una ormai irrinunciabile ottica one ealth.

Toccherà a studenti, docenti e ricercatori prendere per mano il telespettatore e raccontare cosa avviene nelle aule della sede di via Milano che ospita i corsi della triennale. E quali sono gli strumenti scientifici e operativi che oggi un dottore in assistenza sanitaria è chiamato ad avere.

