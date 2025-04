Settimana decisiva per le candidature per il rinnovo dei comitati di quartiere. C’è tempo fino al 7 aprile e come avvenuto nelle precedenti tornate il pericolo dietro l’angolo è il disinteresse dei cittadini per questi organismi il cui scopo è far dialogare l’amministrazione comunale con i residenti. Qualche segnale d’inversione di rotta forse lo si può vedere, ad esempio nel quartiere 5 Borgo Loreto – San Bernardo – Naviglio, dove sono ben 12 le candidature a tutt’oggi. Il presidente uscente, Fabio Lodigiani è al primo mandato quindi è ricandidabile alla presidenza, a differenza di altre realtà dove chi ricopre la carica ne ha già svolti due. E’ il caso di Maria Cristina Arata del Q9, via Giordano – Cadore, attualmente con 4 candidature; o di Gianni Tamburini (al momento due le candidature pervenute) al Boschetto – Migliaro.

Per il Q15, che raggruppa Bagnara – Battaglione – Gerre Borghi, dove non è mai stato facile dare vita al Comitato, stavolta sono arrivate 7 candidature e 8 sono quelle pervenute per il Quartiere Centro (Q16), dove l’attuale presidente, Francesco Puerari, potrebbe lasciare dopo il suo ingresso nel Cda di Aem.

A san Felice – san Savino, infine, sono le le candidatire arrivate al Centro Quartieri e Beni Comuni che gestisce le pratiche per le consultazioni.

I Comitati di quartiere si possono costituire solo se si raggiungere il numero minimo di sei persone. gb

