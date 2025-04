Musica e creatività giovanile possono essere una delle chiavi per lo sviluppo della città e il successo riscontrato dalle iniziative che da anni animano la primavera e l’estate di Cremona è rilevato e verificato dall’Osservatorio del Turismo del Comune di Cremona. Festival e rassegne dal forte impatto sul tessuto culturale cittadino, con un pubblico eterogeneo proveniente sia del territorio che dal resto d’Italia e dall’estero, con importanti ricadute sull’economia locale e per una sempre migliore vivibilità e dinamicità di Cremona.

Grazie all’istituzione dell’Ufficio Musica, nato per coordinare e supportare una sempre positiva crescita e maturazione di Cremona in ambito musicale, oltre che arricchirne e facilitarne la programmazione creando sinergie, opportunità e condivisione tra le realtà del territorio nell’intento di portare sia promoter che pubblico ad una sempre maggiore consapevolezza e professionalità, nasce Forte, Fortissimo, rassegna che scandisce il passo musicale della città, in questo contesto per il periodo primaverile ed estivo, con festival e rassegne che si svolgeranno a Cremona dal 24 aprile al 13 settembre.

“Una programmazione importante e ricca che può esistere solo grazie al prezioso lavoro di chi da anni propone momenti di cultura e intrattenimento, con passione, impegno e grande professionalità. Una vera ricchezza per la città, a dimostrazione della vitalità che Cremona può esprimere in ambito creativo ed artistico. Tanta musica, ma non solo per una città che, come Amministrazione, desideriamo sempre più fresca, dinamica e curiosa” sottolinea l’assessore con delega a Turismo, Espressività giovanile e Associazionismo Luca Burgazzi.

“Forte, Fortissimo è una rassegna che non soltanto racconta il dinamismo e la vitalità musicale della nostra città, ma descrive e rivendica l’importanza delle relazioni che negli anni si sono costruite con le associazioni del nostro territorio, risorsa inestimabile di cui come amministratori siamo grati, per il grande lavoro di squadra e l’enorme impegno che ci sono dietro a eventi come questo. Sono convinto che una comunità aperta ai giovani e una città attrattiva verso i turisti e i visitatori passi necessariamente attraverso le relazioni. E la musica, ancora una volta, dimostra di esserne l’amplificatore”, questo il commento del sindaco Andrea Virgilio.

Un percorso musicale coordinato nei tempi che, instaurando nuove sinergie e collaborazioni, offre una gamma sempre più variopinta di proposte che si susseguono nell’arco di sei mesi, invitando il pubblico a vivere la città con sempre maggior interesse e coinvolgimento. Il tutto per confluire con energia alla stagione autunnale ed invernale, per la quale l’auspicio è che si possa concretizzare una programmazione omogenea ed altrettanto ricca.

Gli appuntamenti di Forte, Fortissimo, per la primavera e l’estate 2025, si estendono dal 24 aprile al 13 settembre tra grandi conferme di eventi noti e consolidati e la nascita di nuovi percorsi, tra cui La Grande Festa del Fiume Po, manifestazione selezionata per la promozione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

Ecco il calendario completo:

dal 24 al 27 aprile

VECCHIO OSPEDALE FESTIVAL

Associazione Latinoamericana – Associazione Casa Siqueiros

dal 30 aprile al 21 giugno

INTERNATIONAL SPRING MUSIC FESTIVAL

Rete Musicale Piazza Stradivari – Camera di Commercio

dal 3 maggio al 29 giugno

FIESTAS DE VERANO

Associazione Casa Siqueiros

dal 17 al 18 maggio

ELETTRONICA FANTASTICA

La Grande Festa del Fiume Po

24 maggio

RISVEGLIO SONORO

Glide Society

dal 26 al 31 maggio

LA CITTA’ DELLA CANZONE

Associazione La Città della Canzone – Workshop LCdC 2025

dal 30 maggio al 31 maggio

CREMONA BRUCIA FESTIVAL

BZK Prod – Associazione SOS Underground

31 maggio

APE?SÌ x CREMONA ART WEEK

Associazione Ape?Sì

dal 5 all’8 giugno

PORTE APERTE FESTIVAL

Associazione Culturale Porte Aperte Festival – Centro Fumetto Andrea Pazienza – Comune di Cremona

21 giugno

CLASSICS’ STREETBALL PARTY MEMORIAL ROBI TELLI

Associazione Gli Amici di Robi

dal 24 giugno al 27 settembre

CREMONA SUMMER FESTIVAL

Camera di Commercio

26 giugno

STRADEEJAY

Le Botteghe del Centro – Confcommercio

dal 27 al 28 giugno

ALL MUSIC PARTY

All Music DigitalRadio

dal 5 al 6 luglio

QUESTA CITTÀ NON HA PIÙ PARETI

Circolo Arcipelago – Centro Musica Il Cascinetto

dal 9 al 12 luglio

TANTA ROBBA FESTIVAL

Associazione Gli Amici di Robi

dal 18 al 20 luglio

LUPPOLO IN ROCK

Associazione Luppolo in Rock

dal 25 luglio al 4 agosto

30° ARCI FESTA

Arci Cremona

30 agosto

L’AGRO AI GIOVANI IN CENTRO

Agropolis – Associazione Casa Siqueiros

dal 4 al 7 settembre

TRF LIVE SOTTO IL TORRAZZO

Associazione Gli Amici di Robi

12 settembre

APE?SÌ

Associazione Ape?Sì

13 settembre

EQUINOZIO SONORO

Glide Society

