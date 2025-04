È ufficialmente aperta la campagna di crowdfunding “Abili a Modo Nostro”, promossa dalla Cooperativa sociale onlus Cittanova con la collaborazione del Liceo Vida.

L’obiettivo è semplice ma ambizioso: raccogliere 7.000 euro sulla piattaforma online Idea Ginger (ideaginger.it) per attivare, dal settembre 2025, una borsa lavoro di 150 ore per due studenti con disabilità, offrendo loro la possibilità concreta di imparare un mestiere e programmare un futuro indipendente. I ragazzi saranno coinvolti nelle attività del bar del liceo Vida e del bistrot del campus di Santa Monica, dove – affiancati da personale qualificato – potranno sperimentarsi nel ruolo di baristi e partecipare all’organizzazione di catering ed eventi. Un’opportunità concreta per sviluppare competenze professionali e potenziare l’autostima.

Molto più di una semplice scuola: con questo progetto che parla di temi quali l’inclusione, l’autonomia e il futuro, infatti, il Liceo Vida si propone quale polo di azione e generazione di valore per il territorio. Un istituto che punta non solo a trasmettere competenze didattiche, ma anche a costruire una comunità inclusiva, attenta alle fragilità, che promuove azioni di responsabilità e valorizzazione della persona.

La prof.ssa Caterina Piva, coordinatrice del progetto, racconta: <<Si tratta di una raccolta fondi che ci permetterebbe di realizzare un progetto di inclusione lavorativa per due nostri alunni con disabilità. Desideriamo coinvolgerli nelle attività del bar del Liceo Vida, dove potranno acquisire una professione versatile e spendibile nel mercato del lavoro>>.

Anche la preside Roberta Balzarini sottolinea il valore dell’iniziativa: <<La nostra scuola è da sempre attiva nell’ideazione di programmi capaci di valorizzare le unicità e i tratti personali specifici dei giovani. ”Abili a Modo Nostro” rientra proprio in questa missione: un’opportunità che rafforza l’autostima e riconosce la dignità personale dei nostri studenti>>.

È possibile donare da subito dalla piattaforma online Idea Ginger (ideaginger.it) per sostenere la campagna, consentendo a questi ragazzi di sviluppare il loro ruolo sociale e attivare processi emancipativi nella società. Fondamentale per il successo dell’iniziativa sarà il raggiungimento dell’intero importo, senza il quale nulla di quanto raccolto potrà essere donato e verrà restituito: ecco perché ogni contributo, anche piccolo, farà davvero la differenza. Piccoli mattoncini sui quali edificare la costruzione di un grande sogno: regalare a due giovani un futuro più autonomo, inclusivo e ricco di opportunità.

