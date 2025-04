Al Polo Sanitario Nuovo Robbiani di Soresina, ogni venerdì mattina a partire dal 2 Maggio 2024, è attivo il nuovo Ambulatorio dell’Ipertensione Arteriosa, gestito dal Dotto Rosario Ariano. Specializzato in Cardiologia presso la Federico II di Napoli nel 1984 il Dott. Ariano ha avuto l’opportunità di seguire gli insegnamenti di clinici universitari del calibro del Prof. Mario Condorelli e del Prof. Bruno Trimarco, quest’ultimo fondatore del Centro di Eccellenza “Centro Ipertensione” presso la stessa Università. Approdato successivamente alla Nefrologia di Cremona nel Gennaio 1984 si è specializzato in Nefrologia presso l’Università di Parma.

A Cremona si è occupato in prevalenza della diagnosi e terapia dell’Ipertensione Arteriosa oltre che di malattia renale cronica, unendo le conoscenze di entrambe le specializzazioni ed è stato tra i Soci Fondatori della SINCAR (Società Italiana di NefroCardiologia) presso la quale ha ricoperto il ruolo di Consigliere nel Direttivo per il triennio 2020-2022. Responsabile del Centro Ipertensione della Nefrologia fino al Gennaio 2024, accreditato presso la SIIA (Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa) come Centro per la Diagnosi e Cura dell’Ipertensione arteriosa, ha ottenuto l’accreditamento, presso al stressa Società scientifica, anche dell’Ambulatorio Ipertensione dell’Istituto Robbiani.

Le visite possono essere prenotate presso il CUP del Robbiani con impegnativa SSN del Medico Curante o di Specialisti che ne chiedano valutazione per i propri pazienti. Dal 20 Maggio il Dott. Ariano gestisce, sempre presso il Robbiani, anche un Ambulatorio di Nefrologia in convenzione con l’ASST di Cremona. Le visite possono essere prenotate sia al CUP dell’ASST di Cremona che al CUP del Robbiani.

