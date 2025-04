Femminicidi Sula e Campanella, Elena Cecchettin: “Rivivere queste situazioni non è facile”

(Adnkronos) – In queste ore in cui la cronaca italiana viene travolta da due femminicidi di giovani donne, Ilaria Sula e Sara Campanella, Elena Cecchettin esprime sui social “la più grande vicinanza” alle loro famiglie, agli amici e alle amiche. La sorella di Giulia Cecchettin, uccisa nel novembre 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta, è stata contattata in queste ore dai cronisti per comemntare i due femminicidi, ma ha poi deciso di fare delle Stories su Instagram.

“Vedo ancora poche narrazioni accettabili riguardo ai femminicidi. Fa arrabbiare che le cose non vengano raccontate come si dovrebbe. Ci sono dei manifesti delle linee guida per reporter e giornalist3. E vengono seguite poco o mai”, ha scritto sul social a poche ore del ritrovamento del corpo di Ilaria Sula, che era stato nascosto in una valigia, e dell’assassinio di Sara Campanella, accoltellata a morte alla fermata dell’autobus.

“Allo stesso tempo quest3 reporter – ha continuato – tempestano la mia famiglia di chiamate e messaggi a catena, nemmeno avvisando prima di chiamare. E sinceramente sono stanca. Se volete scrivere un articolo scritto bene, potete farlo. Ci sono i mezzi per capire come scrivere di femminicidi senza mancare di rispetto a nessuno e delineando la gravità sociale di questo fenomeno”. “Non dobbiamo per forza essere noi, famiglie di vittime precedenti, a raccontare e ad analizzare la questione. Una narrazione adeguata dei femminicidi non dipende solo dall3 sopravvisut3. Assumetevi la responsabilità di informarvi e imparare il modo migliore per trattare queste notizie delicate senza dover ricorrere per forza a quello che pensano vittime precedenti. Anche perché siamo umani, e per me rivivere certe situazioni estremamente triggeranti non è sempre facile”, è lo sfogo della giovane, che vive e studia all’estero.