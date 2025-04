Grande Fratello, i fan di Zeudi Di Palma aprono una raccolta fondi: “Risarcirla del montepremi”

(Adnkronos) –

Zeudi Di Palma si è classificata quinta alla finale del Grande Fratello. I fan che non hanno digerito la mancata vittoria dell’ex Miss Italia hanno aperto una raccolta fondi con l’obiettivo di raggiungere 50mila euro, somma corrispondente al montepremi che Zeudi avrebbe vinto se fosse arrivata in finalissima.

“Zeudi Di Palma vero vincitore”, questo il titolo della raccolta fondi che ha come obiettivo quello di raggiungere 50mila euro. Il montepremi del Grande Fratello, in realtà, è pari a 100mila euro, ma 50 di questi sono destinati ad andare in beneficenza.

Al momento sono stati raccolti più di 30mila euro. “Questo è solo un piccolo regalo da parte nostra, fan, per Zeudi. Ogni centesimo va direttamente a lei. Abbiamo tutto sotto controllo. È il nostro modo di mostrarle affetto”, hanno scritto le fan spiegando il motivo per cui è stata creata la raccolta fondi e assicurando, chiunque abbia intenzione di votare, che i soldi andranno direttamente a Zeudi Di Palma.

E ancora: “Nonostante l’enorme ingiustizia commessa, questo è il nostro modo di correggere gli errori altrui”, si legge. La raccolta fondi è stata aperta dai fan della modella ‘zeudiners’ sulla piattaforma Go Found Me ed è possibile donare una somma a piacere.