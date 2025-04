Ilaria Sula, mamma Pamela Mastropietro: “Messa in valigia come mia figlia, fa male”

(Adnkronos) – “Fa male. Ancora una ragazza uccisa, messa in una valigia come la mia Pamela”. Con un filo di voce, parla all’Adnkronos Alessandra Verni, mamma di Pamela Mastropietro, uccisa a 18 anni e abbandonata a pezzi in due trolley, dopo il ritrovamento di Ilaria Sula, anche lei ritrovata in una valigia a Roma. “Vorrei solo abbracciare i genitori, un altro papà e un’altra mamma che come me si sono presi una condanna a vita senza colpe e senza sconti”, ha aggiunto.

“Chi ha tolto la vita a queste figlie, deve stare in carcere a vita – ha ribadito – Facciano leggi più dure. Specialmente per questi ragazzi, nati in paesi dove reati del genere si scontano sul serio e magari ci pensano bene a violentare o uccidere. Qui in Italia sembra tutto concesso, se non si interviene in questo senso, non so dove arriveremo. Si rischia la guerra civile tra chi uccide e chi deve farsi giustizia da solo. E mi auguro non accada mai”.

“L’omicidio di mia figlia, accoltellata e buttata in un carrello della spesa accanto ai rifiuti, non è servito a niente. Questo ultimo di Ilaria, ancora un’altra ragazza giovanissima, lo conferma. È una escalation impietosa che puntualmente torna a uccidere anche noi genitori”. A parlare all’Adnkronos è Gianluca Causo, papà di Michelle, la 17enne uccisa a giugno di due anni fa nel quartiere Primavalle di Roma da un coetaneo di origini cingalesi condannato a 20 anni con il rito abbreviato, dopo

“Se non cambiano le leggi – ha detto ancora – questi ragazzi senza valori né pietà si sentiranno sempre protetti. L’assassino di mia figlia, con tutti gli sconti per non aver impugnato la sentenza, si farà sì e no sette anni di carcere. Noi invece scontiamo la pena a vita. Bisogna educare alla deterrenza, soprattutto questi italiani di seconda generazione, cresciuti con altre regole e che troppo spesso sono inclini a una violenza che li porta a macchiarsi di reati in una percentuale decisamente maggiore rispetto agli italiani. Si pensi al ragazzo che ha accoltellato Michelle, si guardi a chi oggi è stato fermato per l’omicidio di Ilaria”. (di Silvia Mancinelli)