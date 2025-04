Gp Suzuka, paura per Doohan: incidente a 300 km/h, monoposto distrutta

(Adnkronos) – Paura per Jack Doohan durante la seconda sessione di prove libere del Gp di Suzuka, in Giappone. Il pilota della Alpine si è schiantato in curva 1, a 300 km/h, e l’incidente è stato forse causato dal forte vento o dal saltellamento per bump sulla pista (visto che la monoposto dell’australiano ha perso aderenza al posteriore). Dopo il violento scontro con le barriere, è arrivato lo staff medico in soccorso del pilota, comunque uscito da solo dalla sua monoposto (distrutta) per salire sul mezzo di soccorso.

“Non so cosa sia successo” il commento via radio di Doohan con il team dopo l’incidente. La seconda sessione di libere del Gp di Suzuka è stata fermata tre volte con bandiera rossa. Dopo l’incidente di Doohan, un secondo stop è arrivato per un fuori pista di Fernando Alonso. Il terzo, invece, per un principio di incendio legato alle scintille delle monoposto sul circuito.