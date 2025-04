Malattie rare, un ricettario per la lipodistrofia

ROMA (ITALPRESS) – Il termine “lipodistrofia” racchiude un’ampia varietà di malattie rare accomunate da una perdita di tessuto adiposo sottocutaneo. La lipodistrofia provoca, inoltre, una riduzione dei livelli di leptina, un ormone importante per il controllo dell’appetito. Quando i livelli di leptina sono bassi, le persone tendono ad avere più fame e a mangiare di più. Di conseguenza i grassi si accumulano particolarmente nel fegato e nei muscoli. Per aiutare i pazienti a seguire diete appropriate per evitare e mitigare i disordini metabolici, l’Associazione Italiana Lipodistrofie ha pubblicato il ricettario ‘EATineRARI. Percorsi per una cucina a tutto gusto’, come spiega Valeria Corradin, Vicepresidente dell’Associazione.

