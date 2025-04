Maxi blitz nel quartiere San Cristoforo a Catania, sequestri e arresti

CATANIA (ITALPRESS) – Maxi operazione di controllo straordinario del territorio nel quartiere San Cristoforo, a Catania. Disposta dal Questore, Giuseppe Bellassai, ha visto impegnati decine di poliziotti delle volanti, della squadra a cavallo, dei cinofili, della Divisione Anticrimine, della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine, della Polizia Stradale, della Divisione PAS, della Polizia Scientifica e dei Commissariati sezionali “San Cristoforo” e “Centrale”, con l’ausilio del personale in elicottero del Reparto Volo di Palermo. Alla task force hanno preso parte il personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, i medici dell’Asp Dipartimento di prevenzione – Servizio Igiene pubblica e Spresal, del Dipartimento di prevenzione veterinaria – Servizio di Sanità pubblica Veterinaria, il personale dell’Ispettorato territoriale del Lavoro insieme alla Polizia Locale. I poliziotti hanno pattugliato, palmo a palmo, le zone del quartiere maggiormente esposte a fenomeni di illegalità diffusa, elevando multe ed eseguendo sequestri. Scoperta una stalla abusiva, nei pressi del vecchio ospedale “Santo Bambino”, dove è stato trovato un cavallo in condizioni pessime e in stato di evidente maltrattamento. Un uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali. Inoltre, un catanese di 30 anni, trovato con un 1 chilo di marijuana, è stato arrestato. Mentre un pusher è finito ai domiciliari. vbo/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)