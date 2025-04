Sisma Myanmar, UNHCR chiede fondi urgenti per assistere sopravvissuti

NAYPYIDAW (MYANMAR) (ITALPRESS) – L’Unhcr, Agenzia Onu per i rifugiati, chiede 16 milioni di dollari per assistere 1,2 milioni di persone sopravvissute al devastante terremoto della scorsa settimana in Myanmar. In una nota l’Unhcr precisa che utilizzerà i fondi per espandere i suoi interventi di emergenza, gestire i siti dove sono accolti gli sfollati e sostenere le persone vulnerabili in sei regioni colpite fino alla fine dell’anno. Nella settimana successiva al terremoto che ha colpito il Myanmar centrale, l’Unhcr ha distribuito le scorte esistenti nel Paese, tra cui teli di plastica e set da cucina, per circa 25.000 sopravvissuti nelle regioni di Mandalay, Sagaing e Bago, oltre che nella capitale Nay Pyi Taw e in alcune parti dello Stato Shan (sud).

lcr/mca1

(Fonte video: UNHCR)