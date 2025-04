Tg Sport – 4/4/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

Le milanesi subito in campo dopo il derby di Coppa

– Ranking Fifa, l’Italia è sempre al nono posto

– Federica Brignone, corsa contro il tempo per le Olimpiadi

– Leclerc “Possiamo ancora avere una grande stagione”

– La Russa “Lo sport dà un messaggio di pace”

/gtr

© Riproduzione riservata