Ucraina, Tajani “Con alleati ribadita una identità di vedute”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Si è parlato molto di relazioni transatlantiche e mi pare che nelle riunioni di oggi, anche quella del Quintetto che si è appena conclusa, cioè Stati Uniti, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna più il segretario generale della Nato, si sia ribadita una identità di vedute anche sulla questione ucraina e voglia di collaborare”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa al termine della ministeriale Esteri della Nato a Bruxelles. “Devo dire che Rubio è sempre stato molto solerte nell’informare gli alleati su come stavano andando i colloqui, che sono prodromici a un’eventuale trattativa, per il cessate del fuoco”, ha aggiunto il ministro.

lcr/mca2

(fonte video: Farnesina)