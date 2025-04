Carlo e Camilla in Italia, festeggiano 20 anni di matrimonio

(Adnkronos) – Re Carlo III arriva oggi in Italia per una visita di Stato di quattro giorni, la prima da sovrano dopo aver compiuto 17 viaggi ufficiali nel Bel Paese da principe. L’agenda romana – tra incontri con le massime cariche istituzionali e un discorso storico in Parlamento – sarà anche l’occasione per celebrare il ventesimo anniversario di matrimonio con la regina Camilla.

Nonostante i recenti problemi di salute legati al trattamento contro un tumore, il 76enne monarca britannico ha deciso di mantenere l’impegno. La visita è stata confermata, nonostante un ricovero lampo il 27 marzo, definito da Buckingham Palace come un “piccolo contrattempo”, dovuto a effetti collaterali della terapia.

Il programma ha subito alcune modifiche, tra cui la cancellazione dell’incontro con Papa Francesco, ancora convalescente dopo una grave polmonite che lo ha costretto a oltre cinque settimane di ospedale e richiederà almeno due mesi di riposo, secondo i medici. “Le Loro Maestà augurano al Papa una pronta guarigione e sperano di poterlo incontrare in Vaticano una volta ristabilito”, ha fatto sapere la famiglia reale in una nota.

A Roma, Carlo III sarà ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Mercoledì diventerà il primo monarca britannico a rivolgersi al Parlamento italiano riunito in seduta comune, un onore concesso in passato solo ai re di Spagna Juan Carlos e Felipe. La coppia visiterà anche il Colosseo con il ministro della Cultura Alessandro Giuli, il quartiere Testaccio e renderà omaggio al Milite Ignoto con la deposizione di una corona e una parata aerea congiunta delle Frecce Tricolori e dei Red Arrows britannici.

Lo stesso giorno, il 9 aprile, si terrà un banchetto di Stato al Quirinale con 150 invitati per festeggiare le nozze di porcellana della coppia reale, sposatasi civilmente nel 2005 dopo una lunga relazione. La visita si concluderà a Ravenna, dove il 10 aprile Carlo e Camilla parteciperanno a una cerimonia per l’80esimo anniversario della liberazione della città dall’occupazione nazista. In programma anche un omaggio alla tomba di Dante Alighieri, simbolo della cultura e della lingua italiana.