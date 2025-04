David Donatello, ‘Berlinguer’ e ‘Parthenope’ guidano candidature

(Adnkronos) –

‘Berlinguer – La grande ambizione’ e ‘Parthenope’ guidano le nomination dei David di Donatello 2025. I film di Andrea Segre e Paolo Sorrentino hanno infatti ottenuto 15 candidature ciascuno. Entrambi concorrono per il Miglior film, la Migliore regia, la Migliore sceneggiatura originale, il Miglior attore protagonista.

I premi saranno consegnati il 7 maggio in diretta su Rai 1 con Elena Sofia Ricci e Mika alla conduzione. In lizza per il David al Miglior film ci sono anche ‘Il tempo che ci vuole’, ‘L’arte della gioia’ e ‘Vermiglio’. Questi ultimi due film ottengono 14 candidature a testa. Sono 24 i film che hanno ottenuto delle candidature, 5 dei quali sono esordi (‘Gloria’, con 9 candidature, ‘Ciao bambino’, con 2 candidature, ‘I bambini di Gaza’, ‘Io e il secco’ e ‘Zamora’, tutti e tre con una candidatura).

La classifica dei nominati vede poi ‘Familia’ ottenere 8 candidature, ‘Il tempo che ci vuole’ 6 candidature, ‘Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta’ e ‘Napoli – New York’ entrambi 4 candidature, ‘Campo di battaglia’ 3 candidature. Tutti con 2 candidature ‘Diamanti’, ‘Dostoevskij’, ‘Iddu’, ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’, ‘Ciao bambino’ e ‘Confidenza’. Il David dello Spettatore va a ‘Diamanti’ di Ferzan Ozpetek.