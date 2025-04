Ha preso ufficialmente il via il percorso di preparazione alla “Festa del Volontariato 2025“, il tradizionale appuntamento che si terrà domenica 5 ottobre nella cornice di Piazza del Comune a Cremona: un evento ormai atteso, che ogni anno celebra l’impegno, la solidarietà e la partecipazione attiva dei cittadini e delle realtà del terzo settore.

Il tema di quest’anno ruota attorno a tre parole chiave: relazione, fiducia (nell’altro e nel futuro) e partecipazione: valori fondamentali per costruire una società più inclusiva, attenta e vicina alle persone.

Una prima riunione organizzativa si è tenuta al teatro Monteverdi, con gli interventi di Donata Bertoletti (Forum Terzo Settore), Cinzia Marchi e Francesco Monterosso (CSV Lombardia Sud ETS – Centro di Servizio per il Volontariato) e Donatella Boccali (Comune di Cremona).

La serata è stata impreziosita dallo spettacolo “La prima notte di”, portato in scena dei ragazzi e delle ragazze dei progetti Servizio Civile Universale – Ambientale e Digitale, Passi verso il futuro e Cremona include: una rappresentazione che ha tradotto in forma teatrale valori e temi principali di questa nuova edizione della Festa del Volontariato, molto applaudito dai tanti presenti.

La Festa del Volontariato 2025 non sarà solo un evento, ma un percorso condiviso, costruito giorno dopo giorno con la partecipazione di tutti; un’occasione per rafforzare legami, ascoltare le storie della comunità e immaginare insieme un futuro fatto di cura, ascolto e responsabilità collettiva.

A fine giugno è previsto un incontro plenario di aggiornamento, il cui luogo e data saranno comunicati prossimamente.

Le iscrizioni alla Festa del Volontariato saranno aperte dal 12 maggio al 15 giugno. Chi desidera partecipare, proporre iniziative o contribuire con idee può scrivere a: festavolontariatocremona@gmail.com.

© Riproduzione riservata