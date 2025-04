Focus Salute – Secchezza vulvare e vaginale, come curarla bene

MILANO (ITALPRESS) – Secchezza vaginale e vulvare: come risolvere in modo efficace e sicuro un disturbo intimo poco considerato? Come possiamo ripristinare in modo naturale, fisiologico, l’idratazione della mucosa vaginale e della cute vulvare? Nel settantottesimo numero di Focus Salute, format di Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, illustra i motivi farmacologici per cui il gel con spermidina, sostanza naturale presente in tutte le cellule viventi, e acido ialuronico possa migliorare i processi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cellule genitali, restituendo idratazione, elasticità, maggiore resistenza ai microtraumi e senso di freschezza alla mucosa vaginale e vestibolare, e alla cute vulvare.

sat/gsl