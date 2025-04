Ilaria Sula, difensore Samson: “Il ragazzo deve pagare” – Video

(Adnkronos) – “Adesso è il momento di chiedere scusa e perdono alla famiglia di Ilaria Sula. E’ l’unica cosa che mi sento al momento di dire”. Così l’avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Mark Samson, il 23enne filippino che ha confessato di aver ucciso Ilaria Sula. “Oggi sono in corso i funerali, ci associamo al dolore della famiglia, noi facciamo il nostro dovere ma non possiamo non dire che il ragazzo deve pagare e che il fatto è grave”, ha aggiunto il legale.