“L’ultima notte rosa the final tour“, la straordinaria tournée mondiale con cui Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live, sbarca al Teatro Ponchielli di Cremona.

Il concerto è infatti in programma nella città del violino mercoledì 9 aprile 2025 alle ore 21:00: sarà l’ultima occasione per il pubblico di godere il repertorio del noto artista con la prossimità e il coinvolgimento che solo lo spazio dei teatri può dare.

“Penso tanto a come sarà l’ultimo concerto – ha commentato Umberto Tozzi – So di essere stato un privilegiato, la mia carriera è stata lunga e la mia musica si è allargata anche a generazioni che non avrei mai immaginato di avere fra il pubblico. Immaginare che tutto questo finisca, lo so, fa effetto ma c’è un momento per tutto. Ho energia per incontrare il pubblico che mi ha seguito sino ad ora ed è una grande gioia. Dopo? Spero possano succedere delle cose importanti a livello di impegno mentale, cui magari prima non avevo pensato. Sicuramente alla fine mi scatterà la lacrima“.

“Per ora sono previste date in quattro continenti – ha proseguito il cantante – non abbiamo con il tour una data di scadenza, ad ora sono in programma quasi 60 concerti tra l’Italia e l’estero”.

Cantautore e musicista carismatico e creativo, Umberto Tozzi grazie alle sue hit senza tempo è diventato un’icona della musica italiana e ha attraversato e appassionato intere generazioni, riempendo con i suoi concerti i più importanti spazi del mondo dedicati alla musica con il suo pubblico fedele e trasversale.

Sono numerosi i record in termini di successi discografici che hanno caratterizzato la vita artistica di Tozzi, a partire da “Ti Amo”, indimenticabile brano del 1977, capace di rimanere ai vertici delle classifiche per più di sette mesi, stracciando ogni record di vendita e vincendo l’edizione di quell’anno del Festivalbar, ha attraversato ogni confine con le sue numerose reinterpretazioni, fino ad arrivare a essere al centro di una delle scene clou della fortunata serie “La casa di carta 4”.

Impossibile poi non citare la super hit mondiale “Gloria” – scelta per la colonna sonora del film di Martin Scorsese “The Wolf of Wall Street”, ma anche per il film cult “Flashdance” diretto da Adrian Lyne – che porta il nome di Umberto Tozzi oltreoceano grazie all’interpretazione del brano realizzata da Laura Branigan nel 1982 e che si posiziona al numero 1 della classifica americana rimanendo nella classifica Billboard Hot 100 per 36 settimane.

E ancora “Si può dare di più” (brano con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1987 insieme a Gianni Morandi e Enrico Ruggeri), “Gli altri siamo noi”, “Gente di mare”, “Stella Stai”, “Donna amante mia”, fino alla nomination ai Grammy Awards con “Gloria” e la vittoria del Golden Globe.

Appuntamento quindi per mercoledì 9 aprile ore 21.00 al Teatro Ponchielli di Cremona.

