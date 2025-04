Giovedì 10 aprile alle ore 21.00, nella Sala Gazza al circolo del Partito Democratico in via Matteotti 4 a Soresina, si terrà un incontro pubblico dal titolo “La salute è un diritto“.

Ospite della serata sarà il Consigliere regionale Matteo Piloni, che guiderà la riflessione sullo stato attuale della sanità lombarda, con particolare attenzione al rapporto tra ospedale e territorio.

“Soresina è la sede della prima Casa di Comunità inaugurata in provincia di Cremona – ricorda Piloni – Dopo l’emergenza Covid: queste strutture avrebbero dovuto rappresentare un presidio sanitario vicino ai cittadini. Tuttavia, siamo ancora lontani dal pieno raggiungimento di questo obiettivo“.

Il Consigliere prosegue sottolineando le criticità del sistema sanitario regionale: “La sanità pubblica lombarda non riesce più a rispondere alle reali esigenze delle persone: le liste d’attesa sono troppo lunghe, il personale sanitario è insufficiente, e i cittadini ne sono sempre più consapevoli: il 56% dei lombardi ritiene che il servizio sanitario sia peggiorato negli ultimi vent’anni”.

“Per questo – conclude Piloni – come Gruppo PD in Regione Lombardia abbiamo presentato una proposta di legge attualmente in discussione, che mira a rafforzare il servizio pubblico, sostenendo medici, infermieri e operatori sanitari, e ponendo al centro il diritto alla salute di tutti, non gli interessi del privato“.

