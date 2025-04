Tg Economia – 7/4/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Rischio povertà in forte crescita tra gli autonomi

– Agroalimentare, vola il Made in Italy ma pesa la morsa dei dazi

– Investimenti, partenariato strategico tra Asia centrale e Ue

– Lavoro, arriva il bonus per l’assunzione dei giovani

abr/gtr

© Riproduzione riservata