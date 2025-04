Un incidente che coinvolge un camion sta bloccando da metà mattina la circolazione sul ponte Verdi tra Roccabianca e San Daniele Po. Il mezzo pesante è rimasto incastrato sulla stretta corsia di marcia nel tratto a senso unico alternato dopo aver sfondato guardrail e barriera dell’infrastruttura, da tempo interessata a importanti lavori di manutenzione.

Ferito il conducente, un uomo di 54 anni, dalle prime informazioni in maniera non grave. Stanno intervenendo i Vigili del Fuoco di Cremona e di Fidenza, i carabinieri della stazione di Zibello e il soccorso sanitario, con un’ambulanza da San Giovanni in Croce.

Da tempo automobilisti e camionisti delle due sponde convivono con il senso unico alternato regolato da semaforo, che allunga i tempi di percorrenza e rende la vita difficile soprattutto ai pendolari che quotidianamente attraversano il confine tra le due regioni. L’incidente di oggi mette in luce ancora una volta la criticità dei collegamenti tra nord e sud del grande fiume in territorio cremonese.

I lavori sul ponte avevano preso il via lo scorso novembre, dopo mesi di attesa e da previsione dovrebbero durare fino a febbraio 2026. Si tratta della messa in sicurezza del viadotto, che attraversa il fiume Po per oltre due chilometri e mezzo, con una spesa a carico del Ministero delle Infrastrutture di oltre 20 milioni di euro. Nello specifico, si punterà al consolidamento delle pile in alveo per permettere il transito anche ai mezzi pesanti oltre le 56 tonnellate in entrambi i sensi di marcia. Tra i problemi segnalati, anche quello dell’impermeabilità dell’impalcato, ossia le strutture a sostegno del piano stradale del ponte, i cui problemi si sono aggravati nel corso degli anni.

