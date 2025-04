Sono 244 le offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Cremona, disponibili anche al link: https://www.provincia.cremona.it/cpi/

Il CpI di Crema e During Spa realizzeranno il 15 aprile un Recruiting day per l’inserimento di addetti/e al confezionamento presso l’azienda Madi Ventura. E’ possibile candidarsi al link/QR code presente nella locandina (vedi in basso) oppure inviando la propria candidatura a preselezione.crema@provincia.cremona.it mettendo nell’oggetto Rif: 26/2025.

Presenti questa settimana anche “Le Altre Opportunità”, offerte di lavoro non direttamente gestite dai Centri per l’Impiego.

