Montecarlo, Berrettini super: elimina Zverev e regala a Sinner il rientro da numero 1

(Adnkronos) – Un Matteo Berrettini da favola avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il romano, numero 34 del mondo, supera il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del ranking Atp e prima testa di serie, con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-5 in due ore e 28 minuti. Con questo successo, Berrettini regala anche a Sinner la certezza del rientro in campo da numero 1 agli Internazionali di Roma.



Ora l’azzurro affronterà agli ottavi il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti, numero 16 del mondo e 13 del seeding, e il ceco Jiri Lehecka, numero 28 del ranking Atp.

Berrettini, il mistero del biglietto caduto in campo: cos’è successo a Montecarlo

“È stata una partita pazzesca, soprattutto mentalmente ho fatto un lavoro per girarla”. Matteo Berrettini ha commentato così, a caldo, la vittoria nel match contro Zverev a Montecarlo.”Non mi sentivo benissimo, anche per meriti suoi. Ho cambiato l’atteggiamento e cercato di credere nel mio gioco nonostante ciò. I primi game del secondo set sono stati fondamentali. Sono cresciuto sulla terra, è una delle mie superfici preferite. Per tre anni consecutivi non ho giocato i tornei più importanti, adesso sono contento perché qui mi sento a mio agio”.