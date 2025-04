Anche quest’anno torna l’iniziativa ambientale BioBlitz – esploratori della biodiversità per un giorno nel Parco del Po e del Morbasco, di cui il Comune di Cremona è ente capofila.

L’evento di Citizen Science, giunto alla sua decima edizione e organizzato da Regione Lombardia, Ersaf (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) Lombardia oltre alla maggior parte delle aree protette lombarde, vede coinvolti in prima linea naturalisti, volontari e anche cittadini appassionati di natura.

Il BioBlitz è da sempre un evento di educazione naturalistica e scientifica durante il quale cittadini, grandi e piccoli, diventano esploratori degli ambienti naturali a loro circostanti. L’iniziativa si svolge nei parchi e nelle riserve regionali di tutta la Lombardia e consiste nel cercare, individuare e, possibilmente, classificare il maggior numero di forme di vita animali e vegetali.

Tutti i partecipanti contribuiscono così al monitoraggio della biodiversità delle aree protette lombarde e, con poche semplici azioni, alla ricerca scientifica, in quanto i dati prodotti grazie agli avvistamenti dei cittadini verranno poi elaborati dall’Osservatorio Regionale della Biodiversità. Dedicato alla cittadinanza, e in particolare alle scuole, il progetto intende condurre gli “esploratori della biodiversità” alla conoscenza diretta del nostro territorio, delle aree verdi urbane e periurbane, di flora e fauna alloctona e autoctona tipica del nostro ecosistema.

In occasione del suo decimo anniversario, Regione Lombardia ed Ersaf Lombardia hanno scelto di focalizzare le attività sul censimento delle farfalle, impollinatori fondamentali per lo sviluppo degli ambienti naturali; i dati verranno poi interpretati e in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, partner dell’edizione 2025.

I cittadini e gli studenti che sceglieranno di diventare “esploratori della biodiversità”, con macchina fotografica alla mano, saranno accompagnati dagli esperti naturalisti del settore e dalle Guardie Ecologiche Volontarie, alla scoperta del Plis del Po e del Morbasco, con l’obiettivo di avvistare ed eventualmente classificare tracce e segni delle specie animali e vegetali che popolano l’ambiente delle aree. Il tutto con il supporto dell’App iNaturalist, un sistema semplice e accattivante per contribuire al monitoraggio della biodiversità regionale.

COME PARTECIPARE

Scuole – All’iniziativa possono aderire le scuole di ogni ordine e grado, previa verifica dei posti disponibili. Le uscite saranno organizzate da metà aprile a fine maggio 2025.

Cittadini (grandi e piccoli) – Il BioBlitz si terrà il 16, 17 e 18 maggio 2025 nell’area delle Colonie Padane (Lanca Bosconello-Livrini-Lungo Po Europa). Per gli orari le persone interessate possono consultare il programma dettagliato sul sito del Parco del Po e del Morbasco (www.parcopomorbasco.it) ed anche sulla pagina Facebook @parchinaturacremona.

Per partecipare è possibile contattare gli uffici del Settore Area Vasta del Comune di Cremona scrivendo all’indirizzo areavasta@comune.cremona.it o contattando i numeri 0372/407672 – 7528 – 7559.

Una delle uscite più significative si terrà martedì 15 aprile, alle ore 14:15, al parco Nassiriya (angolo via Trebbia- via Massarotti), dove l’esperta Maria Cristina Bertonazzi accompagnerà scuole e cittadini in tour tra fiori, piante ed impollinatori. Le persone interessate a partecipare sono inviate ad iscriversi all’indirizzo areavasta@comune.cremona.it.

