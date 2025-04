Se la Natura è sempre stata fonte di ispirazione per la musica, come dimostrano ad esempio le Quattro Stagioni di Vivaldi o la sinfonia Pastorale di Beethoven, il concerto, organizzato dal Lyceum Club Cremona, La Natura nel Barocco europeo che si svolgerà martedì 15 aprile alle ore 17,00 nella sala della Camerata di Cremona (via Aselli, 63) vuole proprio proporre una traversata nelle musiche vocali e strumentali del Seicento e del Settecento italiano ed europeo con brani di Caldara, Scarlatti, Abel, Monteverdi, van Eyck, Haendel, Purcell e Drouart de Bousset, molti dei quali ispirati direttamente alla natura.

Protagonisti del concerto sarà un ensemble di giovani musicisti, già specializzati però nel repertorio antico, che offriranno al pubblico la possibilità di ascoltare la rara voce di un sopranista, Marco Faversani, ed il suono di strumenti come il clavicembalo di Giulio Monguidi, la viola da gamba di Eugenio Monguidi e i flauti dolci di Matteo Taverniti.

A rendere ancora più particolare e coinvolgente l’evento ecco poi un tocco d’arte con la piccola, ma raffinata mostra organizzata in concomitanza del concerto Note floreali nelle fotografie di Anna Maccabelli .

L’ingresso all’evento è libero.

© Riproduzione riservata