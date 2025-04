Riflessioni e considerazioni sul fare impresa e sulle scelte di ieri, di oggi e di domani, per alcuni momenti di dibattito con importanti esperti di settore.

Ha preso avvio, nel pomeriggio di mercoledì negli spazi di CremonaFiere “Un futuro che vale“, convegno organizzato e curato dal gruppo Giovani Industriali di Cremona in occasione della celebrazione degli 80 anni dell’associazione.

Ad aprire l’appuntamento, che ha richiamato nei padiglioni della Fiera una folta platea di imprenditori, amministratori, politici locali e rappresentanti di settore, i saluti del presidente dei Giovani Industriali Stefano Rossi; durante il suo intervento, Rossi ha voluto introdurre i vari temi che verranno trattati durante l’evento, facendo focus sui valori di impresa e sulle sfide che il settore sta affrontando.

“Oggi ci troviamo di fronte a una sfida che non si vede – ha commentato il presidente – ma che percepiamo ogni giorno: una sfida che va oltre i numeri e le statistiche, perché riguarda il nostro modo di vivere, di pensare e di affrontare il futuro; attraverso valori che già nel passato hanno plasmato la nostra società e che continueranno a guidare il nostro futuro”.

“Viviamo in un’epoca in cui – ha proseguito Rossi – quello che dobbiamo affrontare non è un problema concreto, immediato, che possiamo risolvere con un’azione diretta: è una paura, più sottile, ma altrettanto pervasiva, che nasce dall’incertezza della nostra crescita economica. Una paura alimentata da un contesto globale in continuo cambiamento: le due recessioni che abbiamo vissuto, l’ascesa di nuove potenze economiche, il declino di quelle tradizionali, la crisi della politica e dei suoi modelli.

“Come imprenditori – ha spiegato Rossi – non possiamo limitarci a osservare passivamente: non è nella nostra indole. Siamo chiamati, invece, a cercare soluzioni, a trasformare quel senso di smarrimento in motivazione per agire e costruire un domani migliore. Non vogliamo essere lasciati in pace, vogliamo costruirla insieme la pace: quella sociale e quella civile, quella economica e quella culturale. Il valore dei valori è la pace“.

Dopo una riflessione sulla crescita personale e la resilienza con il campione paralimipico Daniele Cassioli, ha preso avvio un dibattito dedicato all’imprenditoria e politica industriali, tra passato e presente, con Alessia Zucchi (cremonese, presidente e amministratore delegato di Oleificio Zucchi SpA) e il giornalista e vicedirettore de “La Verità” Claudio Antonelli.

