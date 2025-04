Era stato annunciato proprio il giorno in cui il sindaco Andrea Virgilio, con metà giunta e i tecnici comunali, aveva effettuato un sopralluogo in centro storico in vista dei primi interventi di decoro urbano. Ora quei lavori sono iniziati: i primi interventi hanno interessato il calcestre dei giardini di piazza Roma, dove da tempo non si metteva mano alla pavimentazione. Il degrado aveva infatti causato la formazione di pozzanghere e avvallamenti.

Gli operai sono intervenuti, almeno per ora, nell’area vicina ai giochi per bambini e nella zona della galleria XXV Aprile. In mattinata, gli assessori Paolo Carletti e Simona Pasquali hanno effettuato un nuovo sopralluogo per verificare l’avanzamento delle operazioni.

A breve partiranno anche i lavori di recupero e restauro delle “montagnole”, per i quali è stato stanziato un importo di circa 50mila euro. Il progetto prevede la sistemazione del verde e la messa in sicurezza della balaustra. L’amministrazione ha inoltre intenzione di far ripartire anche la fontana centrale.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata