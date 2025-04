Un impegno condiviso per migliorare sempre di più i servizi ambientali e rispondere efficacemente alle esigenze del territorio: il Comune di Cremona e Aprica hanno presentato oggi i risultati dell’indagine di Customer Satisfaction 2024 e le prossime iniziative per la Città.

L’incontro, tenutosi alla presenza del Sindaco Andrea Virgilio, dell’Assessora con delega all’Ambiente Simona Pasquali e dell’Amministratore Delegato di Aprica Filippo Agazzi, ha rappresentato infatti l’occasione per illustrare anche la nuova campagna di comunicazione dedicata alla lotta contro l’abbandono dei rifiuti e annunciare la seconda fase di distribuzione dei kit per la raccolta del rifiuto indifferenziato.

L’indagine, condotta da SWG, ha coinvolto circa 600 utenze domestiche e 100 utenze commerciali residenti a Cremona, restituendo un quadro positivo della percezione dei servizi Aprica – in linea con lo scorso anno – e un livello complessivo di apprezzamento superiore al 90%. Il servizio di raccolta rifiuti raggiunge un tasso di gradimento pari al 93,5% tra le utenze domestiche e al 91% tra quelle commerciali. Valutazioni positive per il servizio di ritiro degli ingombranti a domicilio (98,5%) e per l’utilizzo della piattaforma ecologica (rispettivamente 97,5% e 97,7%). L’Ecocar – la postazione mobile per la raccolta dei RAEE (rifiuti elettrici ed elettronici) e degli oggetti in plastica che non sono imballaggi (plastica dura) – seppur conosciuta da una quota più limitata di cittadini, ha comunque ottenuto un indice di soddisfazione di oltre il 97%. Inoltre, tutti i canali di contatto vengono ritenuti efficaci: il call center si conferma il più utilizzato, seguito dal sito web e dallo sportello fisico. I dati raccolti evidenziano un buon livello di consapevolezza da parte dei cittadini sulla raccolta differenziata: il 98% degli intervistati dichiara di saper differenziare correttamente e nessuno ha riscontrato difficoltà legate al calendario di esposizione, considerato utile e chiaro. Giudizi che confermano la validità delle attività di informazione e comunicazione promosse dalla Società del Gruppo A2A, volte a consolidare la partecipazione attiva e consapevole degli utenti. Tra le priorità emerse dall’indagine, le segnalazioni dei cittadini indicano la necessità di continuare a investire nella pulizia e nel decoro urbano: in quest’area, i livelli di soddisfazione si mantengono buoni – con l’81% di giudizi positivi da parte dei residenti e il 63% tra i commercianti – ma mostrano al tempo stesso l’opportunità di intensificare ulteriormente gli sforzi in questa direzione. Per rispondere a queste evidenze, il Comune e Aprica hanno previsto una serie di interventi mirati, tra cui la nuova campagna di comunicazione dedicata alla lotta contro l’abbandono dei rifiuti.

Nei prossimi mesi, saranno diffusi messaggi online e offline, insieme ad azioni specifiche nei punti più sensibili della città. A partire da gennaio, sono già stati rimossi nelle aree più critiche alcuni cestini, sostituiti da una segnaletica informativa dedicata, per scoraggiare comportamenti impropri. Parallelamente, è stata avviata una razionalizzazione complessiva delle postazioni, così da renderne l’utilizzo più coerente rispetto alle esigenze del territorio.

Gli interventi sono stati accompagnati da attività straordinarie di pulizia e da un costante dialogo con la cittadinanza, nell’ottica di responsabilizzare maggiormente rispetto alla cura condivisa dello spazio pubblico e promuovere comportamenti sempre più rispettosi dell’ambiente. Infine, in continuità con il processo di miglioramento e innovazione dei servizi a Cremona, Aprica e l’Amministrazione Comunale hanno avviato la seconda fase di distribuzione dei nuovi contenitori rigidi con tag o delle tessere per i cassonetti condominiali, a completamento della prima che si è svolta lo scorso autunno. Per assicurare il corretto funzionamento di questo sistema, infatti, è fondamentale che i cittadini utilizzino gli strumenti previsti: la fase di ritiro programmata nel mese di maggio sarà destinata a chi ancora non si è dotato del kit necessario per il conferimento e che sta ricevendo in queste settimane una lettera con le indicazioni precise sulle modalità di ritiro presso il punto di distribuzione di via dell’Annona, 11 (ex mercato ortofrutticolo).

“I risultati dell’indagine di Customer Satisfaction 2024 evidenziano una soddisfazione da parte dei cittadini del sistema di raccolta, che è ripagata anche dall’alta percentuale di differenziata, ma indica anche che il percorso che stiamo seguendo con Aprica, volto al miglioramento del decoro della città, è importante ed è un argomento molto sentito e rimane un obiettivo primario per l’Amministrazione. Per quanto riguarda l’abbandono dei rifiuti, oltre alle campagne informative, continueremo i controlli effettuati dagli agenti della Polizia Locale per individuare e multare i trasgressori. Un ringraziamento al Settore Ambiente e Ecologia per il lavoro di coordinamento del servizio che quotidianamente svolge in collaborazione con il gestore, nonché ad Aprica e a tutti gli operatori per il loro impegno”, hanno dichiarato all’unisono il Sindaco Andrea Virgilio e l’Assessora all’Ambiente Simona Pasquali. “Ascoltare chi vive ogni giorno la città ci permette di individuare nuove priorità di intervento. I risultati che presentiamo oggi ci incoraggiano a proseguire lungo il percorso intrapreso con l’Amministrazione Comunale e riflettono l’impatto concreto di un lavoro quotidiano costruito in dialogo con il territorio. – ha dichiarato Filippo Agazzi, Amministratore Delegato di Aprica. – Con il nuovo sistema per la raccolta dell’indifferenziato e la prossima campagna di comunicazione contro l’abbandono dei rifiuti, continuiamo a investire per migliorare la raccolta differenziata e il decoro urbano. Il nostro obiettivo resta quello di garantire servizi sempre più efficienti e vicini alle esigenze dei cittadini, per contribuire concretamente alla qualità della vita a Cremona.”

