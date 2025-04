Dopo il grande successo delle prime due edizioni, torna sabato 3 e domenica 4 maggio, a Castelverde, la Festa del Volontariato nella splendida cornice del parco della Fondazione “Opera Pia Ss. Redentore” in via Gardinali 15.

La manifestazione è promossa da tutte le associazioni di volontariato del paese – Pro Loco, Avis, Aido, Auser, San Vincenzo – con il patrocinio del Comune, la collaborazione dell’unità pastorale “Madonna della Speranza” e il supporto tecnico e logistico dell’Opera Pia.

La kermesse avrà inizio sabato 3 maggio, alle ore 16, con una singolare sfilata di moda: alcuni ospiti di Rsa e Rsd indosseranno abiti forniti dalla sartoria sociale Un filo pazzesco che fa capo alla cooperativa gruppo Gamma di Cremona. Ad impreziosire l’evento le musiche del Duo Diamanti formato da Jacopo Sgarzi e Marta Cataldi.

Alle 18, nel salone di ingresso della palazzina uffici della Fondazione, il dottor Davide Iacchetti, psichiatra e formatore del Centro Sportivo Italiano, rifletterà sul valore del volontariato per le nuove generazioni: l’appuntamento è promosso da Aido gruppo intercomunale di Castelverde e dall’Avis di Castelverde. Alle 19.30 un aperitivo preparato dalla Conferenza di San Vincenzo, nel cortile esterno della Fondazione, concluderà la prima giornata.

La mattinata di domenica 4 maggio si aprirà con la celebrazione eucaristica, alle ore 10.30 nel grande parco, animata dal coro giovanile dell’unità pastorale “Madonna della Speranza” di Castelverde.

Seguirà il conferimento del premio Valerio Farina, istituito dall’Opera Pia e destinato ad una persona che si è particolarmente distinta nel campo del volontariato e del bene comune. Valerio Farina, prematuramente scomparso a 43 anni nel 1991, oltre ad essere stato indimenticato presidente dell’Opera Pia (1988-1991) ha ricoperto molti incarichi a livello civile e ecclesiale. Cultore di storia locale ha lasciato un segno indelebile nella comunità castelverdese.

“Con questo premio – commenta l’attuale presidente don Claudio Rasoli – vogliamo tenere viva la memoria di questo insigne concittadino, laico cristiano, che tanto ha dato al nostro paese e alla Fondazione e dall’altra parte desideriamo premiare quelle persone che ancora oggi credono nel bene comune e si impegnano quotidianamente a favore di tutti”.

Alle 11.45, all’ingresso della Rsa, si svolgeranno due momenti altamente significativi dato che coinvolgeranno gli alunni dell’istituto comprensivo “Ubaldo Ferrari”: sarà inaugurata la panchina gialla – pitturata proprio dai ragazzi – simbolo della lotta contro il bullismo e il cyberbullismo e saranno premiati gli studenti vincitori del contest Creativa… mente. Disegna il logo della Festa del Volontariato.

Agli eventi saranno presenti la dirigente scolastica, prof. Susanna Rossi, la coordinatrice dei progetti prof. Chiara Bernardello oltre agli studenti coinvolti nelle diverse iniziative.

Ricco e abbondante come sempre il pranzo preparato da Pro Loco (gnocchi al sugo, spiedo bresciano, polenta, dolce) e che sarà consumato all’aperto a partire dalle ore 12.30: occorre iscriversi entro il 27 aprile telefonando a Gian Carlo Guindani (392 4772261), alla Pro Loco (353 4721858) e – solo per i familiari e amici degli ospiti dell’Opera Pia – al centralino della Fondazione (0372 427016).

Nel pomeriggio i prati si animeranno con i gonfiabili per i più piccoli, il laboratorio L’albero dei sogni, proposto dalla fattoria innovativa Ca’ Bianca e offerto da Avis Castelverde, la seconda edizione della gara podistica Corri con noi, promossa da Aido gruppo intercomunale di Castelverde e dedicata ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria ai quali sarà abbinato un ospite della Fondazione, il punto di ristoro e lo spazio libri a cura degli oratori dell’unità pastorale e il carretto dei gelati di Gelatosità.

Alle 15.30 nell’area spettacoli si esibirà il gruppo Carlo Cùdega e i leòn del dòm che propone canti in vernacolo cremonese. Sei gli artisti sul palco: Augusto Bagnoli (voce), Loris Braga (piano e voce), Pierpaolo Vigolini (chitarra e voce), Giancarlo Agosti (contrabbasso), Beppe Corbari (clarinetto e sax) e Ludovico Russo (percussioni).

Sempre alle 15.30, ma nello spazio libri, si terrà la presentazione del libro Il muro del maratoneta. La corsa come stile di vita. Il critico letterario Claudio Ardigò dialogherà con l’autore dottor Claudio Merlini, psicologo e psichiatra.

Alle 17.30 arriverà Capitan Ventosa, uno degli inviati di Striscia la Notizia più amato dai bambini e ragazzi. Lo show-man premierà i vincitori della gara podistica ed estrarrà i biglietti della Grande Lotteria dell’Opera Pia.

Come ormai è tradizione nella giornata di domenica la Fondazione si animerà con il mercatino dell’hobbistica e gli stand delle varie associazioni di volontariato: oltre a quelli locali saranno presenti anche la Protezione civile di San Bassano, Siamonoi e Unitalsi.

Nell’atrio della Fondazione invece saranno esposti tutti gli elaborati che hanno partecipato al concorso per la realizzazione del logo della Festa del Volontariato 2025 oltre che a degli straordinari automodelli statici in scala 1/8 di Pierluigi Gapolli e delle suggestive biciclette d’epoca della collezione di Tommaso Nolli.

“L’intento di questa manifestazione – commenta don Rasoli – è quello di risvegliare l’attenzione sul valore del volontariato, della gratuità, dell’impegno per il bene comune, ma anche per cementare, ancora di più, il dialogo e la collaborazione tra le diverse associazioni che arricchiscono il panorama sociale di Castelverde.

Sarà anche l’occasione per ammirare parte gli esterni delle palazzine della Rsa e della Rsd rimesse a nuovo – compresi gli infissi – dopo i lavori di efficientamento energetico e sismico e per godere del nostro meraviglioso parco che in primavera è ancora più bello.

Un particolare ringraziamento va a tutte le associazioni di Castelverde che stanno collaborando in modo davvero encomiabile per la riuscita di questa terza edizione, all’amministrazione comunale sempre attenta e disponibile e alle tante istituzioni coinvolte.

Tanta gratitudine va ai nostri sponsor: Samec – Costruzioni meccaniche, Garavelli lavorazioni agricole c/terzi, RisingCoop, RGM – Elettrotecnica Industriale, Rextaura – progetti e ristrutturazioni. Un pensiero riconoscente va anche agli amici Palmiro, Mauro e Massimo Fanti di Fantigrafica per il costante e generoso supporto”.

