Si torna a parlare di illuminazione pubblica, con una nuova polemica da parte dell’opposizione in consiglio comunale, che tira le orecchie all’amministrazione.

“Durante la seduta del Consiglio Comunale del 10 aprile, è stata discussa la mozione di Forza Italia a tema illuminazione pubblica cittadina” commenta Andrea Carassai, consigliere comunale di Forza Italia. “Come è noto, degna di una città ottocentesca, a Cremona quando piove – o in presenza di altre intemperie – il sistema di illuminazione pubblica va in tilt e interi quartieri della città rimangono al buio per ore.

I frequenti blackout a cui assistiamo sono solo una delle criticità che riguardano la sicurezza e il decoro di Cremona, assieme alla scarsa luminosità dei corpi luminanti (quando funzionanti) e alla relativa estensione dello stesso sistema di illuminazione.

Per questo Forza Italia aveva deciso di depositare una mozione che impegnasse Sindaco e Giunta a effettuare una ricognizione dello stato di efficacia dell’infrastruttura cittadina – data la sua vetustà; a individuare le zone cittadine maggiormente colpite dai disservizi; e presentare alla Commissione Bilancio e alla Commissione Territorio tutte le possibili soluzioni tecnico-finanziarie per riqualificare l’intero sistema di illuminazione pubblica della città di Cremona, al fine individuare la soluzione migliore.

Un lavoro propedeutico fondamentale da effettuarsi in vista dell’imminente scadenza della convenzione Consip prevista per febbraio 2026, al fine di discutere apertamente delle condizioni migliori che il nuovo contratto dovrà prevedere come, ad esempio, la ricomprensione degli interventi di manutenzione straordinaria (investimenti in conto capitale) all’interno del canone annuale pagato dal Comune, previsione assente nell’attuale contratto.

Almeno a parole, l’impegno ha trovato l’accoglimento dell’Assessore alla partita Zanacchi il quale ha riferito che l’Amministrazione Comunale è già al lavoro proprio su queste precise linee di indirizzo da portare a compimento entro il 2025. Tutti d’accordo, insomma. Peccato che come riferito informalmente da alcuni consiglieri di maggioranza, per quanto il contenuto della mozione sia condivisibile e non potrebbe essere altrimenti, l’ordine di scuderia impartito dall’alto è il voto contrario.

Si è preferito dilungarsi su questioni certamente importanti ma che poco hanno a che vedere con il comune di Cremona come la situazione in Ucraina e gli episodi di violenza perpetrati sugli operatori sanitari. Argomenti sicuramente degni di attenzione ma che non investono direttamente le competenze del Consiglio Comunale.

Politicamente registriamo che la maggioranza non giudica gli atti del Consiglio Comunale in base al merito dei contenuti, ma in base a chi li propone. Un’occasione persa da parte della maggioranza di trovare unità attorno a un tema assolutamente bipartisan che incide su temi così cogenti per la nostra città quali la sicurezza e il decoro urbano.

Si è parlato tanto di condivisione, dialogo e collaborazione sui problemi della città ma alle parole non seguono purtroppo i fatti .

Forza Italia continuerà come sempre a presidiare su questo tema e su altri nelle opportune sedi istituzionali, affinché le promesse da parte degli amministratori si tradurranno in fatti concreti nelle tempistiche previste” conclude Carassai.

