Inter-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Serie A. Dopo l’impresa di Champions, con i nerazzurri che hanno battuto a domicilio il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale, la squadra di Inzaghi affronta oggi, sabato 12 aprile, il Cagliari a San Siro nella 32esima giornata di campionato. L’Inter vuole mantenere la vetta della classifica e tenere a distanza di sicurezza il Napoli, secondo a -3, mentre i sardi cercano preziosi punti in chiave salvezza.

La sfida tra Inter e Cagliari è in programma oggi, sabato 12 aprile, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Augello; Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola

Inter-Cagliari sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. La sfida sarà disponibile anche tramite smart tv e in streaming attraverso l’app e la piattaforma di Dazn.