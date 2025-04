Presidio del Pd di Cremona, sabato mattina, davanti all’ospedale, per manifestare per il diritto alla salute. Tra i presenti, Michele Bellini, segretario provinciale, Roberto Galletti, segretario cittadino, Fabiola Barcellari e Marco Galli, consiglieri comunali, e Matteo Piloni, consigliere regionale.

“Non possiamo rassegnarci al continuo smantellamento della sanità pubblica che è diventata ormai una nuova normalità. Una normalità ingiusta che sta scavando un solco profondo tra chi può curarsi e chi no”, ha detto Bellini.

“Siamo qui perché è importante tenere alta l’attenzione dei cittadini rispetto alle criticità di un sistema regionale che non risponde alle loro esigenze”, ha fatto eco Barcellari. Per Galletti è stata l’occasione per “ribadire l’importanza di un presidio territoriale sanitario che stia vicino alle persone, soprattutto in questo momento di crisi”.

Piloni ha ricordato che “in Regione abbiamo avviato la discussione della nostra proposta di legge con la quale vogliamo ripristinare la centralità del servizio sanitario pubblico e la necessità di investire sui territori. Oggi un lombardo su nove rinuncia a curarsi per motivi economici. Questa ingiustizia lede il diritto alla cura e le persone sono lasciate sole. Il nostro impegno per una sanità pubblica, giusta e forte prosegue in Regione e sul territorio”.

